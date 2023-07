Ecco il bocciodromo intitolato a Vanni

Estate, la stagione del gioco delle bocce. Non solo al mare ma anche al parco urbano di Montespertoli. È pronto, infatti, il nuovo pallaio, un campo in sintetico a disposizione dei tanti appassionati. E non mancano le sorprese. "Il pallaio – anticipa il sindaco Alessio Mugnaini – avrà una dedica speciale. Mercoledì alle 21.30 sarà organizzata una cerimonia per intitolarlo all’indimenticabile Paolo Vanni. Paolo ci ha lasciato dieci anni fa con un’eredità pesante: una vita spesa per il volontariato e per lo sport di Montespertoli. Lo onoriamo così". Da oggi, insomma, la comunità è dotata di un impianto che potrà accogliere anche le gare casalinghe della polisportiva montespertolese con la possibilità di organizzare tornei ufficiali. L’opera è costata circa 30mila euro, somma interamente finanziata con risorse comunali.