Ecco i quattro nomi di Alleanza Verdi Sinistra

Senka Majda, Roberto Fabiani, Rosa Bonadonna, Carmine Aliberti: saranno quattro i candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre, per il collegio Firenze 3 Empolese Valdelsa, a sostengo del candidato e presidente uscente, Eugenio Giani. "Si tratta di due donne e due uomini – si legge nella nota – esponenti di Sinistra Italiana ed Europa Verde-Verdi che ormai dal 2022 sono partiti stabilmente alleati: tutti espressione delle realtà esistenti nei nostri territori e tutti accomunati dalla volontà di portare "una maggiore attenzione alle tematiche legate all’emergenza sociale e ambientale in corso", attraverso proposte concrete.

"Vogliamo dare il nostro contributo – dice Senka Majda, capolista in quota Sinistra Italiana – anche a partire dal nostro territorio, per dare ancora maggiore risalto e peso, nell’agenda politica della Regione Toscana, alle questioni legate al lavoro, alla sanità pubblica, ai diritti civili e sociali, alla cultura della pace. Tornare ad avere in consiglio regionale e quindi al governo della Regione una forza come Alleanza Verdi Sinistra, può rafforzare un percorso già avviato (soprattutto negli ultimi mesi), dalla Giunta uscente guidata da Giani". Tra le proposte: no a nuove basi militari; presa di posizione toscana contro il genocidio in Palestina; salario minimo regionale pari almeno a 9 euro l’ora negli appalti pubblici e la lotta al lavoro povero con impegno straordinario contro lo sfruttamento e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma anche più risorse per la sanità pubblica, assunzioni stabili e prossimità territoriale ai malati e familiari.

Aggiunge Rosa Bonadonna, esponente storica dei Verdi dell’Empolese: "Il nostro contributo sarà fondamentale anche per le questioni più strettamente ambientaliste ed ecologiste, che però ormai stanno diventando sempre più pressanti visto lo scenario disastroso in cui ci troviamo".