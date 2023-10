Ecco i primi abbellimenti del centro in vista delle feste natalizie

Si comincia ad abbellire il centro storico in vista del Natale. Ma non solo, spiega il sindaco Alessio Spinelli. "Abbiamo messo nuove fioriere in corten con piante di agrifoglio in via Castruccio per avvicinarci al periodo natalizio con un maggior decoro – sottolinea il primo cittadino –. Chissà che i cittadini non chiedano di lasciarle anche in seguito". E non è escluso. Specie quando tutto il cantiere che interessa il cuore della città avrà definitivamente concluso le sue opere. Per Natale è stato promesso, infatti, che il corso Matteotti, la via dello shopping, sarà pronta e riqualificata per gli acquisti natalizi: il commercio a Fucecchio è sempre stato un punto di forza dell’economia cittadina e il corso ne è il cuore pulsante. Nelle settimane scorse Spinelli aveva assicurato: "L’intervento andrà avanti e sarà concluso entro il termine previsto, ossia le festività natalizie durante le quali i cittadini avranno l’opportunità di passeggiare nel nuovo corso".