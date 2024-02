Ecco Frate Alberto e Madonna Lisetta

CERTALDO

Venerdì prossimo sarà il secondo venerdì del mese, cosa significa? Che alle 21.30 in Casa Boccaccio tornano puntuali le letture del Decameron a cura della compagnia l’Oranona Teatro: a prendersi la scena in questo secondo appuntamento dell’anno sarà il racconto “Frate Alberto e Madonna Lisetta”. Peccati, menzogne e vizi si intrecciano nella seconda novella della quarta giornata che racconta di un uomo bugiardo di nome Berto che, dopo essere diventato frate, corrompe virtù ed onestà di Madonna Lisetta, moglie di un ricco mercante. Frate Alberto si finge infatti l’Arcangelo Gabriele per sedurre la donna, ma ben presto l’inganno viene scoperto e l’uomo condannato e incarcerato a vita.

La voce narrante sarà quella di Lucia Succi, accompagnata al flauto traverso da Angela Cenci (nella foto), con musiche originali composte dal maestro Damiano Santini. La direzione artistica è di Martina Dani Recchi.

“Si racconta le novelle del Boccaccio“ è un progetto dell’Associazione Polis a cura de l’Oranona Teatro, che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 0571 663580 oppure scrivendo a [email protected].