Ecco Cosimo, re del nuoto "Un orgoglio per la città"

La città di Montanelli sul podio del nuoto. Dopo la pluripremiata Linda Caponi, c’è un altro giovane nuotatore che sta portando in alto il nome di Fucecchio nel panorama nazionale. Si tratta di Cosimo Pacini, che nei giorni scorsi ha fatto parte della squadra che ha rappresentato la Toscana in occasione dei campionati nazionali di nuoto categoria Esordienti A che si sono tenuti a Scanzano Ionico, portando la nostra regione sul terzo gradino del podio italiano. Cosimo, che oggi milita nella società Livorno Aquatics, è stato infatti tra i cinque atleti classe 2010 convocati nella selezione regionale che ha rappresentato la Toscana in occasione della manifestazione. Una Toscana che è tornata ai vertici italiani dopo ben 19 anni: era infatti dal 2004 che la nostra regione non saliva sul podio tricolore. Cosimo ha preso parte alla manifestazione insieme agli altri quattro atleti selezionati (Luigi Graniglia della SS Nuoto Grosseto, David Malkhasyan della Viola Swim Team, Davide Ongaro della Rari Nantes Florentia e Diego Pierini della Siena Nuoto) e, tra le varie tipologie di gare che lo hanno visto scendere in vasca, nella 400 stile libero ha collezionato il nono tempo assoluto. La Toscana si è piazzata così al terzo posto, dietro soltanto a Veneto e Lazio, rispettivamente prima e seconda classificate.

Un risultato che racchiude il grande talento di questo giovane atleta, indubbiamente uno dei prospetti più interessanti del panorama regionale e nazionale, che non a caso con la sua società di appartenenza, la Livorno Aquatics, nel mese di giugno si è classificato secondo ai campionati toscani dietro soltanto alla Rari Nantes Florentia. Nell’occasione l’atleta fucecchiese ha conquistato due medaglie d’oro (nei 1500 stile libero e nei 200 farfalla), tre medaglie d’argento (nei 200 stile libero, nei 400 misti e nella staffetta 4x100 stile libero) e due medaglie di bronzo (nei 400 stile libero e nella staffetta 4x100 misto).

"Lo sport include tutti i valori importanti per essere un buon cittadino – dice il sindaco Alessio Spinelli – dal rispetto per le regole al saper stare all’interno di una squadra. A nome di tutta la comunità di Fucecchio, faccio al nostro Cosimo un grande in bocca al lupo per il suo promettente futuro".