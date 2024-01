Ecco Canini con “Vado a vivere con me“

EMPOLI

L’uragano Jonathan Canini (nella foto) sta per abbattersi su Empoli. Il giovane attore comico di Pontedera sarà infatti stasera e domani alle 21 al Teatro Shalom in via Busoni a Empoli, per portare in scena il suo ultimo spettacolo “Vado a vivere con me”. Attraverso fatti realmente accaduti, monologhi esilaranti e straordinarie disavventure, Canini vuol spiegare al pubblico che quando lasciamo il “nido” curato e coccolato dei genitori, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini in cui ci imbattiamo quando andiamo a vivere da soli. "I primi tempi è stato drammatico, preparare da mangiare, fare la lavatrice, preparare la raccolta differenziata, capire come si stirano i vestiti o come si accende il riscaldamento". Ha racconta il comico toscano, che con questo spettacolo intende raccontare la propria esperienza personale, il tutto ovviamente con la presenza dei suoi personaggi, che lo hanno reso celebre, e che lo accompagnano ovunque. E che solo del tutto, non lo lasciano mai. La regia è di Walter Santillo, mentre le musiche originali sono di Vittorio Ferrucci. Jonathan Canini nasce a Pontedera nel 1994 e si avvicina al mondo dello spettacolo quasi per gioco scrivendo da solo i proprio testi. Con oltre 300mila persone che lo seguono sul web, nel 2019 ottiene anche una parte in un episodio de “I delitti del BarLume”, serie televisiva trasmessa su Sky Cinema.