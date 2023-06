Ecco ’BurattinInborgo’ A palazzo Giannozzi torna il teatro di figura

Burattini e marionette tornano ad invadere il borgo alto di Certaldo. Da domani, infatti, nel giardino di Palazzo Giannozzi prenderà il via la rassegna di teatro di figura promossa dalla Proloco di Certaldo con la collaborazione del Comune e sotto la direzione artistica di Italo Pecoretti (Il Teatro delle dodici lune). Il primo appuntamento è con lo spettacolo “Le orecchie di zio coniglio” della compagnia “Il Bernoccolo”. Il calendario proseguirà poi il 24 giugno con “Cervelli di plastica“, a cura di Teatrino Pellidò. Due, invece, le date per quanto riguarda il mese di agosto: sabato 5 toccherà alla compagnia Follemente con “La valigia dei sogni“, un varietà musicale per attori e pupazzi, mentre sabato 19 il Teatrino dello Sguardo porterà in scena Mingone e la stoffa preziosa“. Infine, la rassegna si concluderà a settembre con le ultime due date programmate: il 2 sarà la volta di “Bertoldo, testa di legno“ della compagnia Politheater e il 17 ecco “Baci, abbracci e bastonate“, a cura di Michele Polo. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 18.30. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione al 338 7686594 tramite WhatsApp.