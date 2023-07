Ecco ’Art Wall’ a Vinci: arte, natura e sostenibilità si incontrano

I cipressi piantati dal nonno 50 anni fa, diventano oggi luogo d’incontro e di scambi culturali. "Nella terra ci si deve credere. Quando si ama, si coltiva qualcosa". E così ha fatto la famiglia Lunardi, tre generazioni fa. Tra i cipressi della Fattoria Dianella 1° di Vinci si respirano arte e cultura. Quel paesaggio è diventato "casa degli artisti" dove Chiara Lunardi e Alessio Londi hanno lasciato traccia, dipingendo due opere che riconducono al rapporto tra uomo e natura, e che ieri sono state svelate sulle pareti del piccolo rifugio in muratura, in cima alla collina di via Dianella. Il progetto ’Art Wall’ è a cura dell’associazione culturale Séte di Vinci, "un’iniziativa - dichiara il presidente Andrea Maestrelli - per valorizzare il territorio e gli artisti locali creando attenzione intorno ai temi ambientali e della sostenibilità".

I titolari dell’azienda agricola Dianella 1° Francesco e Leonardo Lunardi, aprono così il suggestivo panorama offerto dalla collina alle installazioni artistiche permanenti."Il connubio tra arte e natura suscita forti emozioni - raccontano - Siamo felici di offrire questa possibilità tra filari di viti e oliveti nei quali siamo cresciuti, un patrimonio da tutelare". Chiara Lunardi (sorella di Francesco e Leonardo) dipinge sulla facciata dell’edificio ’Tra cielo e Terra’. La protagonista è una ’Madre Natura’ che rievoca la purezza del territorio. L’occhio della dea ritratta punta dritto verso Vinci per indicarne la bellezza, un omaggio a Leonardo. Alessio Londi, artista montelupino, rappresenta in stile street art il caos febbrile di tutti i giorni in un tumultuoso evolversi di relazioni. La sua ’Istanti Connessi’ è un invito a riflettere su "evoluzione" e "globalizzazione" in uno spazio in cui l’interazione tra persone, animali, natura, idee, è possibile. Alla presentazione anche il consigliere regionale Enrico Sostegni, il senatore Pd Dario Parrini, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e il vicesindaco Sara Iallorenzi.

Y.C.