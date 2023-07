Eccidio di Empoli del 24 luglio: celebrazioni e musica per ricordare i caduti

Memoria e celebrazioni. Oggi ricorrono 79 anni dall’eccidio dei 29 cittadini empolesi, fucilati per mano nazifascista, in quella che si chiamava piazza Ferrucci, a pochi passi da piazza Farinata degli Uberti e dal centro. Una ferita che non si rimarginerà mai. Le celebrazioni si aprono con la messa a suffragio dei caduti, alle 9.30, nella Collegiata di Sant’Andrea, in piazza Farinata degli Uberti, officiata da don Guido Engels. Seguirà, alle 10.30, la deposizione della corona d’alloro al monumento ricordo in piazza XXIV Luglio.

Le iniziative per onorare la memoria dei 29 empolesi continueranno giovedì con ’Tutti in… cammino!’: il ritrovo è fissato alle 21.15 in via Paladini, da dove partirà la banda improvvisata. Poi il ’corteo musicale’ percorrerà via Giuseppe del Papa, via Leonardo Da Vinci e Largo della Resistenza fino ad arrivare in piazza 24 Luglio, per dare spazio a canti e letture.