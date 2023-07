Eccidio del Padule Iniziativa per la memoria

I primi due percorsi saranno dedicati a Silvano Fedi, partigiano pistoiese ucciso dai tedeschi il 29 luglio 1944, e all’eccidio del Padule di Fucecchio, fra le più importanti stragi nazifasciste in Italia con 174 vittime il 23 agosto 1944. Il portale sarà implementabile e nel corso dei prossimi anni ospiterà sia ulteriori percorsi sia singole schedature di luoghi. L’Istituto storico della Resistenza di Pistoia ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Toscana. Si tratta di un finanziamento per il progetto ’Passi di storia. Luoghi di memorie del ‘900’ dalla Regione Toscana, nell’ambito di un bando che concedeva contributi a iniziative in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza. Il gruppo di lavoro ha già avviato la propria attività e ha espresso grande soddisfazione in quanto il progetto è rientrato fra i 10 finanziati (su 47 totali). La seconda fase vedrà installata nei vari luoghi della memoria una pannellatura dedicata con informazioni e QR code, in modo da diventare uno strumento informativo e conoscitivo per cittadini, turisti e studenti.