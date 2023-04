È tempo di Dem Festival Confronti su economia e ’green’ Autori e libri sono protagonisti

di Francesca Cavini

"In questo Dem festival, come nei tre precedenti, stanno insieme elementi diversi, uniti dal fatto che questa manifestazione è nata come festival della cultura e della politica e della cultura della politica. E tale si conferma". Così il segretario del Pd di Empoli, Lorenzo Cei, ha presentato l’edizione del 2023 del festival del Pd che inizia il 27 aprile e si chiude il 30. Quattro giorni intensi di appuntamenti e dibattiti legati alla cultura e alla politica, appunto, dove i libri e gli autori sono protagonisti. Come ha sottolineato Cei, è stato rafforzata la collaborazione con la Rinascita “che avrà un punto libreria più grande e organizzato rispetto al 2022“ e torna l’agorà delle associazioni con gli spazi dedicati al terzo settore proprio all’ingresso del Palaexpo, prima di arrivare alla sala grande, sul cui palco si succederanno i tantissimi ospiti. Impossibile dare ragione di tutti. L’apertura il 27 aprile alle 18.30 è affidata ai senatori Dem Carlo Cottarelli e Dario Parrini che faranno il punto sulla situazione economica spaziando dall’inflazione alla transizione ecologica e digitale. A moderare, la giornalista Silvia Pieraccini. Lo stesso giorno e sullo stesso palco ma alle 21.30, il deputato Nicola Fratoianni insieme al sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e all’assessore di Empoli Massimo Marconcini discuterà di “Sinistra, Verdi, progresso“. A moderare sarà la segretaria dei giovani democratici empolesi, Vitotria Alfaroli. Il 28 aprile alle 18.30 ritorna al Dem Festival Pierferdinando Casini che, insieme al senatore Parrini e alla deputata Dem Deborah Bergamini, presenterà il suo libro “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano". Alle 21.30, sempre il 28 aprile, i deputati Lia Quartapelle ed Enzo Amendola insieme al professor Fabrizio Battistelli affronteranno un tema caldissimo “Guerra in Ucraina - Il dilemma della pace“. A moderare, Cristina Privitera, giornalista de La Nazione. Uno degli appuntamenti più attesi è in programma il 29 aprile alle 17. A parlare di “Empoli, città del lavoro“ saranno il segretario regionale della Cgil, Rossano Rossi, la presidente della coop sociale Sintesi Minerva, Cristina Dragonetti, la sindaca di Empoli, Brenda Barnini e Andrea Panchetti, presidente della Cna per panificatori e dolciari. A moderare, il giornalista Alessandro Lippi. Come detto, un incontro molto atteso perché, ha spiegato Lorenzo Cei, "Fra un anno tracceremo una linea nuova (ci sono le elezioni amministrative ndr.) e se vogliamo giocare un ruolo rilevante non possiamo non considerare il dato della nostra economia locale. Empoli è molto di più di quello che produce, è una città che vive una situazione di transizione. Pur mantenendo la sua industria manifatturiera sta passando a un terziario avanzato e di servizi e su questo sviluppo, su cosa può offrire ai cittadini di domani, la città si gioca il futuro. Per questo il focus su cosa vuol dire fare impresa a Empoli è molto importante".

La chiusura è affidata a un dibattito sui “Maledetti Toscani“ il 30 aprile alle 21.30, di cui saranno protagonisti il presidente della Regione Eugenio Giani e il segretario regionale Dem Emiliano Fossi. Modererà Erika Pontini, giornalista de La Nazione. Come nel 2022, al festival funzioneranno lo spazio ristoro e i laboratori dedicati ai bambini.

"La giovane età – ha detto ancora il segretario Cei – è ciò che contraddistingue il Pd di Empoli ma è anche la volontà di dare rappresentanza a una generazione che è poco rappresentata. Se questo Partito Democratico vuole rappresentare una forza politica progressista deve essere fatto di giovani e donne. Un dato che si rifletterà sulle candidature per le elezioni del 2024". "Il Festival - ha concluso Cei - abbiamo iniziato a prepararlo prima dell’elezione della segretaria Schlein, che abbiamo invitato e che non può venire per impegni di campagna elettorale". Infine una nota sulla presenza di politici che la pensano ’in un altro modo’ rispetto al Pd. "Sono disposto in sede di dibattito a confrontarmi anche con Fratelli d’Italia e la Lega e se loro esponenti volessero partecipare, siamo pronti a ospitarli".