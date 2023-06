È sempre più Beat Sette giorni di musica fra concerti e spettacoli Attesa per Gabry Ponte

C’erano quando la manifestazione fu inaugurata, nel 2015, come una nuova scommessa da portare in città. E ci sono stati ogni anno, partecipando agli eventi, dando una mano nell’organizzazione, crescendo insieme al festival in nove lunghi anni di musica e di intrattenimento. Qualcuno ne ha fatto addirittura un mestiere. E’ la "generazione beaters": una community di appassionati che segue il progetto per la qualità del taglio artistico. Un evento che anche quest’estate porterà a Serravalle concerti, dj set, street food e mercato artigianale. Benvenuto al "Beat Festival", edizione numero nove: il programma è stato ufficializzato ieri, con una prima grande novità che guarda alle date. Non più cinque, ma sette giorni suddivisi in due settimane. La prima tranche di appuntamenti da giovedì 24 agosto a domenica 27, e si va avanti dal 31 agosto al 2 settembre. Dal tramonto alla notte inoltrata, ottima musica, buon cibo e tanto divertimento. C’è grande attesa per lo special guest, l’associazione Beat 15 punta tutto su Gabry Ponte per un’apertura in grande stile. La prima serata infatti sarà all’insegna della musica dance con il dj e producer, recordman di ascolti e stream che proprio a Empoli festeggerà i 25 anni di carriera.

"Ci fa onore questa partecipazione - anticipa Umberto Bonanni, presidente di Beat 15- Quest’anno abbracciamo diversi generi, dalla dance, al rock all’indie e l’elettronica. Nella rosa dei nomi che abbiamo scelto per l’edizione 2023, artisti che riuniscono più generazioni". Dall’area relax - attiva dalle 19 per piacevoli aperitivi in riva al lago - allo spazio dedicato ai migliori truck d’Italia per i più golosi, la musica non sarà l’unica protagonista.

Non mancherà l’area riservata ai birrifici artigianali, mentre gli amanti del vintage potranno fare acquisti al mercatino. Sarà il rap, venerdì 25 agosto il centro di gravità musicale del parco con il giovane Villabanks. La serata di sabato 26 è tutta per gli amanti del rock’n roll con la prima volta al "Beat" dei The Struts, eccentrica band inglese che sarà di scena a Serravalle, per una adrenalinica serata di glam rock. Il 27 sul main stage i Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di X Factor. Dopo qualche giorno di pausa si torna a ballare giovedì 31 con un grande concerto gratuito: in scena la rockband Omini. Il primo settembre sarà una vera e propria festa dedicata agli anni 2000. Il Teenage Dream Party tra karaoke a tema Disney e coreografie di musical farà rivivere al pubblico empolese le magiche atmosfere di quegli anni. Il gran finale sabato 2 con il ritorno al "Beat" dopo 6 anni dei Franz Ferdinand ed uno show dedicato alle grandi hit che hanno fatto la storia della band (biglietti disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e Viavticket). Ampio spazio sarà dato agli artisti emergenti del panorama regionale che si esibiranno sul palco del Labella Sunset Stage. Dalla notte invece, i dj set curati da Ottobit. "Nove anni sono tanti - commenta Fabio Barsottini, vicesindaco di Empoli, Comune che dà il patrocinio all’evento - Ma il Beat non invecchia mai. E’ complicato dare continuità ai progetti. Il segreto? La forte sinergia con gli organizzatori. Il Beat è una vetrina per la nostra città, un laboratorio interessante che ci ha regalato frutti inaspettati". Nel 2024, il decennale. "Ci arriveremo con qualcosa di magico e di potente".

Ylenia Cecchetti