È rebus centrodestra. Una giornata di incontri ma il nome non arriva

Un giovedì intenso di incontri che però non ha portato all’ufficialità. Sale l’attesa per il nome – o i nomi – che il centrodestra di Empoli vorrà scegliere per la corsa alla conquista del Municipio. Le indiscrezioni degli ultimi giorni convergevano sull’imprenditore ex Italia Viva Simone Campinoti dopo un lungo testa a testa con il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Andrea Poggianti con quest’ultimo che, nel caso, non avrebbe escluso di poter correre da solo. La giornata di ieri – ricca di vertici ai piani alti, sia in città che a Firenze – sarebbe dovuta essere risolutiva mettendo finalmente chiarezza in un quadro assai complesso. Ma così non è stato. Almeno fino alla tarda serata con i due contendenti ancora sulla graticola.

Ma quella del centrodestra empolese non è l’unica partita aperta. L’altro rebus riguarda gli effetti della riforma. Terzo mandato dei sindaci per i Comuni sotto i quindicimila abitanti: una rivoluzione. Vediamo che cosa può accadere – allo stato attuale delle diverse situazioni – nell’Empolese Valdelsa. Occorre in via preliminare fare delle distinzioni, poiché per i comuni under 5mila questa possibilità c’era già. Si deve andare a vedere quelli tra 5mila e 15mila. La situazione rimane fluida. A Capraia e Limite il sindaco Alessandro Giunti, alla scadenza del secondo mandato, ha spiegato ieri quanto già anticipato nelle scorse settimane al di là dei recenti sviluppi: "Nella prima settimana di febbraio ci sarà una riunione della segreteria del Pd e in quella sede prenderemo insieme una decisione".

Ci si sposta a Cerreto Guidi. Nel comune mediceo in questi due mesi il focus del confronto politico ha riguardato i tanti problemi portati dall’alluvione dei primi di novembre. Abbiamo visto di recente che il Comune ha "licenziato" diverse delibere di spesa, assai onerose. Ci sarà tempo per capire quali saranno i candidati: è quanto emerso ieri. La riforma per il tris sarà oggetto delle prossime riunioni del centrosinistra. A ieri ciò che passa è: ancora deve emergere un candidato. Attuale sindaco al secondo mandato è Simona Rossetti. Altro comune sotto (per poco) i 15mila abitanti è Montespertoli, dove il sindaco Alessio Mugnaini è al primo mandato. Qui, pertanto, non si pone la questione del candidarsi o meno al terzo mandato. Si ragiona sul secondo. Altro comune al confine tra 14mila e 15mila, ad oggi però ascrivibile alla prima categoria, è Montelupo. Nella città della ceramica il candidato a sindaco del Partito Democratico però da tempo è stato identificato in Simone Londi, trentenne in giunta da ormai tanti pur se così giovane e ad oggi vicesindaco. Il primo cittadino da due mandati è Paolo Masetti. A Vinci, domenica 11 febbraio dalle 8 alle 20 si terranno le primarie per i due candidati del centrosinistra: Sara Iallorenzi e Daniele Vanni. Iallorenzi è oggi in giunta a fianco del sindaco Giuseppe Torchia.

Andrea Ciappi

Elisa Capobianco