È primavera? Intanto sole fino al weekend

Primavera, è partito il conto alla rovescia. A questo cielo terso, ci si potrà già abituare? Cresce la curiosità di sapere che meteo ci attende. Il quadro sembra caratterizzato per i prossimi giorni da sole e temperature in aumento, un bel tempo costante e un termometro che arriverà a toccare i 20 gradi, almeno fino al weekend. La tendenza delle temperature, come anticipa il meteorologo Gordon Baldacci, punta sempre a quei 2-3 gradi oltre le medie trentennali. "Ma stando alle proiezioni mensili, marzo dovrebbe proporsi sotto media dal punto di vista pluviometrico e termico, mentre aprile e maggio tutto sommato resteranno entro i canoni stagionali". Ciò significa clima mite con meno precipitazioni del previsto, in attesa dei mesi successivi che potrebbero presentare instabilità, con piogge sparse, ma in trend rispetto alle passate stagioni primaverili.

"Colpi di coda dell’inverno? Impossibili da prevedere ad oggi – dichiara Baldacci –. Ma altamente probabili, visto che il Vortice Polare, che da sempre, è il caso di dirlo, muove i fili sul destino dei nostri inverni, è ancora molto compatto. A prescindere da tutto dovrà collassare entro aprile-maggio, e qualche scheggia impazzita sfuggirà sicuramente alle dinamiche generali dell’atmosfera". Non si esclude, dunque, l’altalena meteorologica, tipica di una stagione di transizione come la primavera, con episodi di freddo tardivo che potrebbero sorprenderci. A partire da domenica: ancora presto per riporre l’ombrello. Dal punto di vista climatico, il passaggio tra l’inverno e la primavera infatti è sempre un momento di grande variabilità. Nei prossimi giorni, anche le nostre zone potrebbero essere interessate da un’alternanza tra ultime irruzioni fredde e un graduale aumento delle temperature. Il clima potrebbe mostrare ancora caratteristiche invernali o anticipare i primi veri tepori primaverili. Benvenuti, insomma, in una fase di transizione tipica della primavera metereologica. Dopotutto, lo dice anche il proverbio. "Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello".

Y.C.