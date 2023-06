È polemica sulla festa "Una manifestazione come il Volo del Ciuco è utile alla ristorazione"

"Con l’evento di sabato, l’amministrazione comunale non ha tenuto conto dei possibili disagi di chi abita e di chi lavora in piazza. Non ha informato i ristoratori, che già lo scorso anno hanno lamentato difficoltà. Chiediamo un servizio d’ordine adeguato per ridurre al minimo le criticità". Aspettando il Volo del Ciuco in piazza Farinata degli Uberti, Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli, solleva la polemica. E la risposta dell’assessore Antonio Ponzo Pellegrini con delega, tra le altre, al commercio, alle attività Produttive, alla sicurezza e alla polizia municipale, arriva puntuale durante la presentazione dell’Estate Empolese. "Chi parla non sa cosa sta dicendo, forse ha sbagliato Comune - dichiara l’assessore rivolgendosi ai consiglieri di opposizione - Sorrido quando sento che si tenta di legare il concetto di preoccupazione a quello di ristorazione: è evidente che a Empoli negli anni l’offerta sia aumentata ed iniziative come quella di sabato nascono anche e soprattutto per favorire la ristorazione". Ma non è tutto. Ponzo Pellegrini sfrutta l’occasione per lanciare un messaggio tra le righe. Agli elettori delle prossime amministrative, ai commercianti, al Pd. Eletto 5 anni fa tra le file di "Questa è Empoli" e poi passato ad Azione con Carlo Calenda, diventando membro dell’esecutivo regionale e con responsabilità a livello provinciale, l’assessore si lascia andare a riflessioni tra passato e futuro. "E’ l’ultima estate empolese che dirigo - dichiara - Siamo al giro di boa. Se vado fuori dal seminato è perchè in questi giorni non si fa che parlare di alleanze di svariata natura. Più che alle alleanze, penserei ai fatti compiuti in questi 10 anni. I miei più grandi alleati sono stati i cittadini, i commercianti e gli imprenditori. Ad oggi non vedo alcun passaggio di testimone e non voglio che il lavoro svolto con il mondo del commercio empolese in un decennio vada disperso. Mi auspico che nei prossimi mesi - prosegue Ponzo Pellegrini - ci possa essere un segnale di continuità. Sono stati anni importanti. Se restassi assessore al commercio? Sarebbe tutto più semplice. Altrimenti passerò le consegne". Candidature in vista? Rinnovo nelle deleghe? Attivo tra i banchi del consiglio comunale? Sul futuro non si sbottona, Ponzo Pellegrini, ma è proprio agli ’alleati’ che rivolge un appello, lanciando l’idea di un grande evento di chiusura estate. "Proporrò un incontro con i commercianti - anticipa l’assessore - per fare un tagliando di fine mandato. Per stilare un documento che possa lasciare traccia e narrare cosa è stato fatto in 10 anni, in cosa ci si potrà migliorare ancora. La proposta è quella di una grossa tavolata per le vie del centro coinvolgendo commercianti e ristoratori". Una cena in bianco che sa di saluti. O chissà, di nuovi inizi.

Y.C.