È nata la scuola Alighieri. L’edificio ecosostenibile è stato inaugurato nel 2022

La nuova scuola primaria “Dante Alighieri” non è solo un servizio essenziale ma anche una scelta strategica, dettata dalla volontà di valorizzarne il ruolo di presidio sociale e di prossimità per la frazione di Marcignana. Inaugurata nel 2022 con un investimento di 1.743.255 euro, questa struttura sostenibile, fatta di legno, ospita 125 alunne e alunni, ed è dotata di spazi ampi e luminosi e di sale modulari per attività multifunzionali. L’ampliamento della Scuola ha consentito un nuovo accesso da via Giovanbattista Nardi servito anche da un piccolo parcheggio e una pensilina che permette l’accompagnamento protetto dei bambini fino al cancello.