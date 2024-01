È morta la professoressa Pagni: "Ha fatto tanto per la cultura"

È stata una figura importante per il panorama culturale empolese. La città saluta oggi Mariapia Albano Pagni, ex presidente del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Originaria di Taranto, la professoressa – ha insegnato per 40 anni Storia e Filosofia al Liceo Virgilio e al Pontormo di Empoli – se ne è andata all’età di 85 anni. A darne notizia è proprio il Centro Busoni, che Albano Pagni, grande appassionata di musica e di arte, ha guidato dal 1989 al 1995. "Con il suo impegno e le sue capacità – fanno sapere dal Busoni – dette nuova vita al nostro Centro consolidandone le attività e rendendolo un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Grazie al suo entusiasmo, Mariapia riusciva in uno degli intenti ancora oggi fra i più difficili: far appassionare intere generazioni alla musica classica. Un abbraccio alla famiglia e ancora grazie Mariapia, dalla presidente, dal consiglio di amministrazione, dal direttore artistico, dall’ex presidente Luciano Ferri e da tutto lo staff del Centro Busoni". È stata una figura di spicco per il mondo culturale cittadino, ha insegnato a tanti professionisti empolesi che poi si sono realizzati sul lavoro e nella vita. "Un punto di riferimento per le politiche culturali della nostra città – ha commentato la sindaca Brenda Barnini – e un esempio di impegno civico da cui trarre ispirazione".

Assessore alla Cultura del Comune di Empoli nella prima giunta del sindaco Vittorio Bugli, Albano Pagni ha ricoperto l’incarico per la durata di un paio di anni. Si dimise prima della fine del mandato lasciando comunque traccia indelebile nel promuovere iniziative culturali di interesse. Una su tutte, “A come arte“, un’operazione grazie alla quale, come si ricorderà, con il biglietto della partita, gli empolesi potevano entrare anche nei musei cittadini. Impegnata da sempre dentro e fuori dalla scuola, a lei si deve il rilancio del Centro Busoni e delle Giornate Busoniane.

Sposata con il dottor Aldo Pagni, noto medico empolese, già presidente dell’ordine dei medici, la professoressa da un ventennio circa si era trasferita a Firenze, dove si terranno i funerali nella giornata di oggi. Le esequie sono fissate per le 15 alla Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio. La comunità empolese di unisce al cordoglio dei familiari, delle figlie Valentina Pagni, affermata pianista, Ilaria, professoressa universitaria e dei nipoti. Mariapia Albano Pagni potrà ora riposare in pace insieme al tuo adorato Aldo, scomparso nel 2016.