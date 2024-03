È morta la "mitica" Evi. Regina dell’abbigliamento

CAPRAIA E LIMITE

"Ho fatto le condoglianze mie e di tutta la comunità di Capraia e Limite alla famiglia, è un grave lutto per tutti noi", ha ricordato ieri il sindaco, Alessandro Giunti. E sempre ieri mattina, si sono svolti i funerali di Evi Salvadori, storica commerciante di Capraia, scomparsa all’età di 76 anni. Evi gestiva il rinomato negozio di abbigliamento a Capraia bassa, lungo la strada principale, vicino all’albergo la cui gestione è sempre della famiglia. "Li conosciamo bene, siamo colpiti perché fanno parte della nostra storia" ancora parole del primo cittadino. Negozio che un tempo era della mamma di Evi, poi di Evi stessa ed oggi gestito dal figlio Emanuele, mentre dell’albergo Il Fiorino - altra realtà importante di questo territorio - si occupa la figlia. Commosso anche il ricordo di Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco di Capraia e Limite: "Evi e la sua famiglia sono state per decenni e sono un punto di riferimento per Capraia Fiorentina e tutto il territorio, nel settore dell’abbigliamento con il negozio e anche con l’hotel, tra l’altro sempre disponibili a collaborare con le associazioni per iniziative della comunità di Capraia e Limite". Il Fiorino, gestito prima anche dal marito di Evi, nel tempo ha tra l’altro fatto anche da base per gli eventi dell’Atletica Capraia e Limite, tra le associazioni che svolgono diverse attività su questa riva dell’Arno.

Poi va aggiunto questo, e lo si riscontra dai ricordi sui social: Evi ha attraversato gli anni ’70 ed ’80, quando l’Empolese, al capitolo abbigliamento, voleva dire sperimentazione, moda, qualità, avanguardia, prezzi per tutti, e addirittura anticipare le tendenze. Un post qualifica bene la situazione: le ragazze degli anni ’70 ed ’80 andavano al negozio di Evi che diventava se vogliamo anche un luogo di cultura popolare o anche cultura generale, di volontà di andare oltre, di guadare alle tendenze. Epoca di relazioni, di intraprendenza, ed Evi sapeva stare con le persone e catalizzare il loro gusto: vi è stato anche per questi aspetti un susseguirsi di ricordi, da cui traspare anche nostalgia, forse, di quel tempo. E la figlia Elena sempre via social ha avuto un pensiero per tutti: "Vorrei ringraziare tutti i capraini per l’affetto ed il calore che abbiamo ricevuto in questo momento difficile. Non ci sono parole per esprimere la nostra gratitudine verso tutto questo amore". Che Capraia e più in generale il Limitese ha saputo ieri dimostrare.

A.C.