È molto migliorata la qualità dell’aria in città

La notizia consente un cauto sollievo: la qualità dell’aria a Empoli, è migliorata. La città non rientra tra i comuni che hanno presentato, nel quinquennio 2017-2021, superamenti del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della rete regionale della qualità dell’aria. Pertanto, non è più un’area in cui sono previste situazioni di rischio potenziale di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. A renderlo noto è la Regione. Respirare aria più pulita in città significa aver adottato e promosso concrete politiche ambientali per il raggiungimento di questo obiettivo. In particolare si è agito nel settore del condizionamento e riscaldamento degli edifici e del risparmio energetico (Bandi di erogazione eco-contributi), nel settore di una mobilità più sostenibile (Pums), nella promozione dell’incremento e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile attraverso le comunità energetiche rinnovabili (Cer). Oltre alla valorizzazione delle infrastrutture verdi attraverso un ‘Patto del verde’, piano strategico che indirizza le politiche di trasformazione urbanistica e le scelte dell’amministrazione verso una gestione integrata e innovativa del verde pubblico e privato, trasformando gli interventi sul verde in un investimento sul futuro della città. Non è dunque previsto alcun obbligo per il Comune di elaborare per l’anno 2022-2023 il Piano di Azione Comunale (Pac) che prevede interventi di tipo strutturale e contingibile per ridurre l’inquinamento atmosferico. "Non avere l’obbligo di elaborare il Pac non ci esimerà dal continuare con le nostre politiche di abbattimento delle fonti inquinanti – sottolinea l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini - i risultati cominciano ad arrivare e il miglioramento dell’aria è un fatto concreto. Gli alberi che abbiamo piantato e tutte le altre azioni che abbiamo messo in campo aiuteranno in questo percorso perché, anche se finora è stato fatto bene, possiamo fare meglio e migliorare ancora di più la qualità dell’aria e dunque la qualità della vita in città".