È lotta aperta al caro bollette. Arriva il manager, il caso fa scuola

Empoli è il primo Comune in Italia a introdurre la figura dell’Utility manager, ultima tappa di un ‘percorso energetico’ innovativo pensato per rispondere all’aumento dei costi dell’energia elettrica degli ultimi anni. Un percorso virtuoso che ha portato l’assessore Antonio Ponzo Pellegrini alla Camera dei Deputati di Roma: "È stato un onore parlare del Comune di Empoli quale comune virtuoso – ha spiegato Ponzo Pellegrini – e di tutte le innovazioni fatte nel campo energetico, l’ultima delle quali l’introduzione della figura dell’utility manager che servirà a monitorare e gestire i contratti di fornitura. Saremo il primo comune a livello italiano". L’assessore, attraverso l’Associazione Utility Manager Italia (Assium), è stato invitato da alcuni deputati per spiegare perché un Comune si era dotato di questa figura che solitamente viene utilizzata nelle aziende e nel settore privato.

La figura dell’utility manager, istituita poche settimane fa a Empoli, si occuperà in concreto di monitorare e gestire tutti gli aspetti legati alle utenze e di verificare se i costi siano o meno allineati a quelli del mercato. Una catena virtuosa in materia energetica che parte a monte: il Comune dispone anche della figura dell’Energy manager che analizza e ottimizza i consumi e del Project manager che si occupa concretamente dei processi, come ad esempio un cantiere o un altro servizio. A questo si aggiunge che Empoli è uno dei pochi comuni italiani ad aver realizzato un Piano Illuminazione Comunale (Pic) che permette di censire completamente l’illuminazione pubblica e attraverso una partnership pubblico/privato gestire, installare e rinnovare il sistema.

"Su Empoli – spiega Ponzo Pellegrini – abbiamo fatto un percorso legato all’energia molto innovativo. L’utility manager in particolare è una assoluta novità in Italia, permette di fare un doppio check sui costi, di monitorare offerte e proposte continuamente. Abbiamo dato un taglio manageriale all’ente pubblico con una figura professionale riconosciuta che si occupa di tutti gli aspetti delle utenze. Dopo lo ‘tsunami’ sull’energia elettrica che ha provocato prezzi folli, abbiamo sentito l’esigenza di una persona che controllasse e monitorasse questo aspetto. Questo percorso energetico ci permette di sapere in anticipo le spese e fare programmazione in termini di bilancio consuntivo".

Giovanni Mennillo