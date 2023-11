E in piazza quest’anno arriverà pure il Natale

Dalle temperature certo non si direbbe, ma la magia del Natale sta per invadere Empoli. Tra poco più di due settimane mercatini (36 le baite), spettacoli e attrazioni per grandi e piccoli accenderanno la città; dal 18 novembre al 7 gennaio 16 grandi istallazioni illumineranno le vie del centro. Con una novità. Le luminarie che di solito si interrompono in via Roma, porteranno vita e vitalità fino a piazza don Minzoni che, per la prima volta in assoluto, entrerà ufficialmente a far parte di ’Empoli Città del Natale’. Sarà una grande installazione a sorpresa a tenere alta l’attenzione su un tema dibattuto quest’anno più che mai: ordine e sicurezza nella piazza della stazione ferroviaria. Una scelta, quella degli organizzatori, dettata dalla volontà di non lasciare la zona ai margini. "Il valore è duplice - spiega Gianluca D’Alessio, responsabile per l’Empolese Valdelsa di Confesercenti – La stazione è il nostro biglietto da visita. Ci aspettiamo un flusso importante di persone che arriveranno alla manifestazione in treno. E’ necessario dare subito un segnale di calore ed accoglienza ai visitatori". E poi l’aspetto della lotta allo spaccio e alla microcriminalità, fenomeni che quasi ogni giorno la piazza ospita. Luci accese, dunque, per contrastare il degrado. "Piazza don Minzoni - continua D’Alessio - ha da sempre difficoltà sul tema sicurezza: portarvi luce è un modo per rafforzare le iniziative già in corso come il rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine o i progetti per rivitalizzare l’area. La sicurezza passa anche dal Natale, un appuntamento importante per le attività commerciali della piazza, che si sentiranno meno sole. Non è solo dare luce a un luogo in difficoltà, ma ampliare il progetto di Empoli Città Natale, ogni anno sempre più ambizioso". Ipotizzabile, per il 2024, fare ancora un passo in più con l’allestimento di mercatini o attrazioni in zona stazione. "Non la escludiamo. Questo non è solo un luogo di passaggio per chi prende il treno, ma ha bisogno di essere vissuto da tutti gli empolesi. Ci auguriamo già dalla stagione estiva di riuscire a organizzare proprio in piazza qualche evento di intrattenimento, o un mercato che possa richiamare flussi di visitatori". Le novità però non finiscono qui. Anche la mascotte Empolino si prepara a tornare, con una veste tutta nuova pensata per l’edizione 2023. Tra le nuove attrazioni più attese, la Casa delle principesse e dei supereroi in piazza Farinata degli Uberti, luogo inedito a misura di bambino dove i piccoli potranno interagire con i personaggi dei cartoni animati.

Y.C.