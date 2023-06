È festa grande in piazza Il corteo anima il centro Ciuco in volo e applausi Il nome? Tutto da ridere

È stato ribattezzato ’FiPiLino’, un chiarissimo riferimento ai disagi quotidiani della FiPiLi, la superstrada che ogni giorno fa tribolare migliaia di pendolari. E, come al solito, il ciuco ha fatto alzare lo sguardo a centinaia di empolesi presenti in piazza Farinata degli Uberti. E’ la tradizione del Volo del Ciuco, appuntamento classico del Corpus Domini che ricorda la vittoria su San Miniato e che ormai da un bel po’ di anni viene riproposta grazie al lavoro della Compagnia di Sant’Andrea. Una festa che ha colorato il centro di Empoli nella serata di ieri. Festa alla quale ha partecipato anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani .

Il corteo storico, con oltre 200 figuranti in rappresentanza dei castelli di Empoli, Monterappoli e Pontorme – sapientemente vestiti grazie agli abiti realizzati dalle volontarie dell’Auser di Empoli – ha fatto da cornice ai momenti che hanno preceduto il Volo, attraversando le vie del centro. Oltre ai tamburini, nel corteo erano presenti i figuranti della Contrada di Porta Fiorentina di Cerreto Guidi, coi suoi sbandieratori e i suoi musici, gli Arcieri di Montopoli e l’Armata Zenone (omaggio all’armata Brancaleone) che si è esibita durante il tragitto con cori e versi recitati. Il Giullar cortese, interpretato dall’attore umbro Gianluca Foresi, ha intrattenuto il pubblico in piazza in attesa del momento clou della serata. Il Volo del Ciuco è arrivato intorno alle 22,30, quando l’animale di cartapesta è decollato dal campanile della Collegiata e ha sorvolato una piazza festante. L’animale, il cui nome è rimasto top secret fino alla fine, anche quest’anno è stato realizzato da un gruppo di studenti del liceo artistico Virgilio, sotto la guida esperta e attenta della professoressa Antonella Bertelli. E’ andato a schiantarsi sulle colonne di palazzo Ghibellino, come sempre in segno di buon auspicio per l’anno a venire.

