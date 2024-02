È Campinoti il candidato: "Non taglierò solo nastri"

Mesi di riflessioni, confronti, lotte intestine e accuse incrociate ma alla fine ecco l’ufficialità: è Simone Campinoti il candidato sindaco del centrodestra. L’annuncio è arrivato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini premier e Noi Moderati: "L’industriale empolese, molto conosciuto in zona – si legge in una nota – ha accettato la proposta politica e ha, così, deciso di mettersi in gioco con l’obiettivo di portare per la prima volta la coalizione di centrodestra alla guida della città. Un obiettivo, questo, coerente con la figura di Campinoti, il quale, nella sua vita professionale, non ha mai rinunciato a raccogliere sfide difficili centrando, poi, risultati importanti". Nella nota, unitaria, si parla di nuova avventura per la quale la coalizione è "già al lavoro per la stesura del programma con le forze politiche che lo sostengono".

Campinoti, ex Italia Viva, sostenitore di Barnini alle ultime elezioni, ora correrà contro il Pd. "Se rifarei la scelta? Sì, perché all’epoca era la cosa migliore, non sono il politico che rinnega il passato. Cinque anni fa non c’era alternativa", dice Campinoti dando subito una frecciata al capogruppo di FdI, Andrea Poggianti, avversario di Barnini alle ultime elezioni. E sull’ipotesi scissione Campinoti non fa drammi: "Poggianti? Non mi ha chiamato, la porta è aperta. Non sono in guerra con nessuno, volo più alto". Il neo candidato assicura: niente brindisi dopo l’ufficialità. "Sono preoccupantemente contento, è solo l’inizio di un percorso. A differenza dei politici stapperò lo spumante, forse, tra 5 anni, se vengo eletto e se faccio bene. Lo stile che si vede alla tv non mi piace, io non ho nemici". Campinoti parla da uomo d’impresa: "Come nel business, se sono più bravo vado avanti. Non sono quello che fa solo presenzialismo, anche se le tartine piacciono anche a me. Sono più un tipo da back stage". E nel parlare di modelli a cui ispirarsi, Campinoti cita La Pira: "Con tutte le distanze del mondo – precisa Campinoti –, perché lui è un grande, io non sono nulla. Talvolta ho trovato esempi in persone normali. Spero di portare un vento di correttezza e lealtà. Sono il primo dei difettosi, però proprio per questo mi trovo bene con gli ultimi, lavorerò per tutti loro. Gli ultimi oggi sono spesso le imprese, anzi siamo le imprese. Ed è sbagliato dipingerci come il padrone cattivo. Questo territorio ha tante eccellenze, ma manca la parte pubblica, perché assente da anni anche se sono prolissi nel tagliare i nastri. Ora basta, non vogliamo essere sopportati ma supportati". La sfida al candidato del Pd Mantellassi è ufficialmente iniziata. "Non è la prosecuzione di Barnini ma il riflesso di un partito che pensa di essere ancora negli anni ’70 – l’ultima stoccata di Campinoti – Ha 5 anni di esperienza in consiglio e cosa fa? Il pellegrinaggio delle frazioni, una roba da assessori. Un sindaco deve avere visione e capacità tecnica".

Alessandro Pistolesi