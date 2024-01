È ancora caccia alla baby gang: "Paura per il disagio giovanile. Il nostro Circolo è un presidio"

L’aggressione da parte di un gruppo di ragazzini ai danni di alcuni coetanei, avvenuta il 3 gennaio scorso in piazza VIII Marzo a Montelupo Fiorentino continua a far discutere, invitando alla riflessione. A dire la sua, dissociandosi da quanto accaduto, è il circolo Il Progresso, più volte tirato in ballo vista la prossimità della sua sede ai luoghi del raid. "Siamo estranei ai fatti di violenza recentemente accaduti – dice Claudio Terreni, presidente del circolo Arci Il Progresso Aps –. Da un lato esprimiamo preoccupazione e attenzione al tema del disagio giovanile, dall’altro vogliamo evidenzare il ruolo attivo del nostro circolo come luogo di incontro e socializzazione. Accogliamo gratuitamente importanti associazioni del territorio, promuoviamo iniziative in ambito culturale, sociale, ricreativo e investiamo incessantemente per dare spazi e opportunità ai giovani. Nel 2023 abbiamo promosso momenti di discussione su temi di attualità come la violenza di genere, i conflitti internazionali. All’interno dell’ex pallaio abbiamo inaugurato Dimensione Zero, spazio dedicato ai giovani e al mondo del volontariato locale. Il nostro circolo è l’unico punto del centro aperto quasi tutto il giorno in tutti i giorni dell’anno e più volte ci è capitato di interloquire con le forze dell’ordine per prevenire problematiche legate al disagio giovanile".

Un lavoro lungo e faticoso, quello portato avanti dai soci, che non può screditare né l’operato del circolo tantomeno i ragazzi che lo frequentano. "Abbiamo esempi continui di giovani che contribuiscono attivamente al bene comune. Ma noi adulti stiamo riuscendo nel nostro ruolo di educatori? Cercare un avversario da colpevolizzare non aiuta. Bisogna invece scendere in campo e fare, ognuno, la nostra parte".