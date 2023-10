È allerta arancione per il maltempo

Scatta l’allerta arancione per il meteo nella giornata di oggi. Il presidente dell’Unione Alessio Falorni ieri ha aperto il centro operativo intercomunale della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, per affrontare al meglio l’allerta che riguarda l’Empolese Valdelsa e in particolare i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, dove per tutta la giornata di oggi è in vigore l’allerta arancione per temporali forti e rischi idrogeologici e idraulici. L’allerta passerà da gialla ad arancione nel pomeriggio di oggi invece per i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli. A partire dal pomeriggio si prevede infatti una graduale estensione dei temporali forti con possibili colpi di vento e grandinate.