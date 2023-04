E a Vinci partono i lavori alla scuola

Se in Toscana solo il 24 per cento dei lavori da finanziare col Pnrr risulta avviato, una buona notizia arriva certamente da Vinci, dove partono i lavori per la nuova scuola dell’infanzia ‘Staccia Buratta’ che sorgerà in via XXV Aprile. L’intervento prevede la demolizione del vecchio edificio e di alcune aree di pertinenza e la realizzazione della nuova scuola: l’importo è di quasi 3 milioni di euro. La superficie lorda complessiva dell’edificio, che sviluppa su un unico piano, è di 990 metri quadri oltre alle logge che misurano circa 85 metri quadri. La nuova scuola ‘Staccia Buratta’ sarà composta di tre blocchi: quello centrale, dedicato alle attività motorie, il blocco delle sezioni orientato a ovest e quello dei servizi generali che si trova dalla parte opposta alle sezioni, verso la strada interna. L’area centrale è considerata il cuore dell’edificio, da dove poi si potrà accedere alle classi. Saranno creati anche laboratori, aree per il ricevimento dei genitori, spazi per la lettura, il gioco. L’ingresso della scuola sarà dotato di pensilina e ci saranno aiuole con aree verdi sia sul lato nord che in quello sud dell’edificio. Nel progetto è prevista anche la realizzazione di parcheggi pubblici lungo la via XXV Aprile.