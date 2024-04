"Duemila nuove piante nei prossimi 5 anni"

Il Patto del Verde è frutto del lavoro di questa amministrazione e di Massimo Marconcini. È stata una volontà di questo mandato quella di affidare la realizzazione di un piano che fosse molto incisivo e concreto. Non è abbozzato, è stato completato in modo ufficiale e approvato con delibera di Consiglio comunale. Io ho votato il Patto con grande convinzione. Vogliamo attuarlo in modo attento e puntuale e mettere in campo strumenti di manutenzione del verde nuovi. Il Comune è dotato di un censimento arboreo di tutti gli alberi con schede di valutazione che valutano lo stato di salute, rischio e contesto in cui l’albero è inserito. A oggi Empoli ha un patrimonio di alberi pubblici di circa 7000 unità. Noi vogliamo nei prossimi 5 anni piantarne altri 2000. Servirà, seguendo questi indirizzi, realizzare anche un regolamento per il verde pubblico e privato.

Il Comune è dotato del supporto di un agronomo esterno. Compatibilmente con le risorse disponibili e le capacità assunzionali dell’ente vogliamo potenziare il settore manutenzioni tra cui quello del verde. Siamo favorevoli ad assumere in organico un agronomo per il coordinamento di tutte le attività di manutenzione del verde. Anche l’assunzione di uno o più giardinieri comunali è un impegno che condividiamo. A oggi il Comune valuta ogni richiesta di abbattimento privato e la deve autorizzare prima che avvenga. Chiede inoltre la ripiantumazione. Dobbiamo soprattutto incentivare nelle opere pubbliche e private la piantumazione di nuovo verde. Sottolineo piena disponibilità al confronto e all’incontro con i comitati.