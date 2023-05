Duello sulla Multiutility "Porterà peggioramenti sui servizi e sui costi"

Domani il tema della multiutility sarà al centro anche del consiglio comunale di Empoli con l’approvazione del patto parasociale territoriale tra i comuni area ex Publiservizi, quali soci della società e della costituenda “Toscana Holding (Holdco). Un tema sul quale il dibattito è in piedi da mesi, sia sul territorio che tra i partiti politici. E alla vigilia del passaggio in consiglio prende la parola Sinistra Italiana Empolese Valdelsa. "Nell’ambito di questo progetto che noi di Sinistra Italiana riteniamo essere sbagliato, perché porterà un gigantismo di difficile controllo da parte dei Comuni – spiega una nota – è di particolare rilevanza il tentativo di Alia acquisire quote societarie di Acque. Questo passaggio inciderà sulla concreta possibilità di arrivare a una ripubblicizzazione del servizio idrico, che la maggioranza dei cittadini e delle forze politiche, anche nel nostro territorio, ha fortemente voluto con il referendum del 2011".

"Ci appare inoltre evidente che la natura finanziaria dell’operazione non si concili con le esigenze dei cittadini e dell’ambiente – prosegue Sinistra Italiana – Come fatto notare da molti attori politici e sociali, la costituzione di una holding multiutility poco legata ai territori serviti e aperta al mercato azionario porterà, alla lunga, ad un rischio di peggioramento del servizio e ad una riduzione degli investimenti sulle reti e sulle infrastrutture, e di aumento dei costi per il cittadino, in quanto si dovrà garantire prioritariamente il ritorno del capitale investito dagli azionisti". "In questo senso, auspichiamo che si attivi una fase di riflessione – conclude la nota – soprattutto all’interno delle amministrazioni locali e tra le forze politiche e sociali progressiste e ambientaliste".