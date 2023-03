Duello in aula sul Padule "Aree inaccessibili per le specie infestanti"

Padule e criticità. L’assessore all’ambiente regionale Monia Monni ha risposto all’interrogazione del consigliere Fdi Alessandro Capecchi sulla mancata attenzione, protezione e manutenzione del Padule. Monni ha ricordato che dal 2016 la gestione è di competenza della Regione e che i Comuni si sono impegnati a "gestire le strutture presenti sul proprio territorio, a promuovere iniziative anche di carattere didattico-educativo per incentivare la fruizione delle aree e a collaborare per la gestione integrata delle riserve".

L’assessore ha precisato che dal 2020 al 2022 sono stati stanziati "232mila euro per la gestione dell’intero sistema di Fucecchio e Sibolla, dei quali: 60mila euro sono destinati per la manutenzione del centro visite di Larciano, 13mila per la manutenzione dell’osservatorio delle Morette a Ponte Buggianese, 65mila per la manutenzione del centro visite di Sibolla ad Altopascio, 42mila euro per la manutenzione della sentieristica e della cartellonista, e 26mila euro per le attività di educazione, promozione e valorizzazione".

Sul tema della diffusione delle specie aliene, Monni ha precisato che "riguarda tutte le riserve" e che la "Regione sta programmando azioni congiunte e sinergiche per le specie specialmente invasive". Capecchi aveva rilevato come la mancanza di manutenzione abbia "reso ormai inaccessibili alcune aree naturali".