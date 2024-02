Due sedi e un team di specialisti

EMPOLI

Due sedi (una a Empoli alla Casa della Salute di via San Mamante e l’altra all’ospedale Palagi di Firenze) e un’equipe di professionisti. L’unità funzionale disturbi alimentari Asl Toscana centro lavora in rete con altri presidi e strutture ed è composta da un team di psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, dietisti, educatore e con internisti di riferimento: pediatra, ginecologo, infermieri, operatore socio sanitario e assistente sociale. Il paziente viene seguito da quando è un minore fino alla sua fase adulta. I livelli di cura vanno dall’ambulatorio di primo livello a quello specialistico di secondo livello. Se necessario viene attivato il day service e il day hospial, fino al ricovero ospedaliero o la permanenza in strutture riabilitative residenziali. Tutto questo è stato definito "Florence network" e rappresenta un unicum in Italia dove generalmente le strutture sono scollegate fra loro. Tra i servizi offerti c’è anche il pasto assistito con operatori che applicano specifiche procedure per aiutare i pazienti a mangiare in caso di difficoltà. Queste includono l’educazione, il supporto, la distrazione e il decentramento dalle preoccupazioni associate al disturbo dell’alimentazione. Nei casi più complicati viene applicato anche il sondino per la nutrizione.