Due mostre ancora aperte nel borgo alto di Certaldo: scopri "Anime di animali e fiori" e "Fusioni di Luce"

CERTALDO

Sono due le mostre in corso a Certaldo, “Anime di animali e fiori” di Joyce Brian (nella foto l’inaugurazione) e “Fusioni di Luce“ di Mirashi Milot e Helidon Xhixha. La prima resterà aperta per tutto il mese di agosto fino al 30, mentre la seconda sarà visitabile fino al 10 settembre. “Anime di animali e fiori” è allestita negli spazi della prigione delle donne a Palazzo Pretorio, in Certaldo Alto, dove i colori vivaci e gioiosi che caratterizzano le tele dell’artista americana fanno ‘parlare’ il bosco del respiro di Joyce, animato non solo dal paesaggio floreale, ispirato al territorio toscano, ma dai tanti animali di diversa specie, legati persino agli ambienti esotici, che richiamano l’attenzione del visitatore, lo guardano dritto negli occhi. Questi gli orari di apertura: tutti i giorni tranne il martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. “Fusioni di luce“ è invece un percorso concettuale carico di significati, dove la luce si fa materia, forma, colore. Si articola in vari luoghi: Palazzo Pretorio, giardino di Casa Boccaccio, Chiostro del Convento degli Agostiniani e lungo le vie e le piazze di Certaldo Alto. Si tratta di una doppia personale, in cui Xhixha modella la luce rendendola pura materia, mentre Milot poetizza con la luce del suo “Mediterraneo”. I due artisti plasmano e modellano l’ambiente per permettere al fruitore di percepire le opere da prospettive inedite e differenti.