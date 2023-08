Due iniziative per valorizzare le bellezze ambientali di Fucecchio: Padule e Cerbaie

Meraviglie del territorio da valorizzare. Perle d’ambiente che si trovano nel Valdarno con epicentro a Fucecchio. Una è il Padule. E così proseguono le iniziative di valorizzazione. L’associazione ’Il Padule’ organizza una visita guidata al Padule di Fucecchio per domenica 24 settembre dalle 9.30 alle 13. Il ritrovo sarà in via Porto allo Stillo 44, le iscrizioni sono aperte per massimo 30 partecipanti. Ma poi ci sono anche le Cerbaie, polmone verde di rara bellezza. La consulta dello sport in collaborazione con ’Uisp Sport per tutti’, Asd Atletica Fucecchio, Gs Pieve a Ripoli, MotorBike e Contrada Massarella, promuove un’attività ludico motoria di running e bike aperta a tutti lungo i sentieri delle Cerbaie. La manifestazione il primo ottobre prevede due percorsi, di 5 e 10 chilometri. Il ritrovo sarà alle 8 in piazza XXIII Agosto a Massarella con partenza alle 8.30. Costo di iscrizione 3 euro (gratuito per gli under 14). Previsto un premio di partecipazione per tutti gli iscritti.