Due incendi in poche ore Oliveta e bosco in fumo Fiamme lungo i binari Stop ai treni e tanti disagi

di Simone Cioni

Giornata di fuoco quella di ieri nel nostro territorio. Non soltanto per le temperature che hanno rasentato ancora una volta i 40 gradi, ma soprattutto per gli incendi che sono divampati tra Vinci e Ponte a Elsa. La prima colonna di fumo a sollevarsi è stata quella di Faltognano, nel Comune di Vinci, quando intorno alle 12.30 hanno preso fuoco delle sterpaglie. "Il forte vento che spirava sulle colline ’leonardiane’ ha complicato la situazione – spiega Simone Cutrupi, Vab Limite –, propagando velocemente le fiamme che hanno quindi coinvolto un’oliveta abbandonata e una porzione di bosco". Trattandosi di una zona impervia, volontari e i pompieri hanno dovuto farsi strada con motoseghe e attrezzi manuali per contenere il fronte del fuoco. Difficoltà che hanno spinto la sala operativa regionale ad inviare subito due elicotteri. OLtre ai due mezzi aerei, sono intervenute 9 squadre di volontariato antincendio (Vab di Vinci, Limite e Lamporecchio oltre alla Racchetta di Montelupo Fiorentino) e 3 automezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli con 7 unità. Una volta contenuto l’incendio le operazioni di messa in sicurezza del perimetro dell’area coinvolta, per cui sono stati attivati anche dei mezzi meccanici per agevolare il lavoro, sono proseguite per tutta la notte ed andranno avanti probabilmente anche per larga parte della giornata odierna. A preoccupare è stata anche la vicinanza di diverse abitazioni, i cui occupanti si sono riversati in strada a vedere quello che stava succedendo, ma grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e dei volontari, che si sono subito messi a protezione degli edifici, nessuna di queste ha subito dei danni.

Nel pomeriggio, verso le 15.30, invece un altro incendio è scoppiato a Ponte a Elsa nei pressi della stazione ferroviaria, dove sono andate a fuoco delle sterpaglie lungo i binari ed alcuni campi ed orti incolti. Le operazioni di contenimento del fronte del fuoco hanno costretto alla momentanea interruzione della circolazione ferroviaria, con conseguenti disagi per tutti coloro che avrebbero dovuto prendere un treno in quel lasso di tempo. Adesso sarà la polizia forestale a indagare sulle cause dei due eventi: se per Ponte a Elsa non è escluso che si possa trattare di qualche scintilla scaturita dai freni di un treno, a Faltognano è più probabile l’imprudenza o il dolo umano.