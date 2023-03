Due giorni per visitare le ’Stanze’ di Montanelli

In occasione delle "Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi illustri italiani", in programma per sabato 1 e domenica 2 aprile, si svolgeranno visite guidate gratuite alla Fondazione Montanelli Bassi (Casa Indro Montanelli). L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Icom Italia. Obietitvo dell’associazione, che mette in rete 98 case museo in 14 regioni italiane, è stata ancora una volta quella di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Una di queste case preziose è, appunto, sede della Fondazione Montanelli Bassi dove sarà possibile visitare suoi vari spazi tra cui la biblioteca, la collezione d’arte Arturo Checchi e le ‘Stanze’ di Indro Montanelli (i suoi studi di Milano e Roma allestiti a Fucecchio). Sarà poi possibile l’ascesa alla torre panoramica del Palazzo Della Volta. Le visite si svolgeranno in turni orari. Suggerita la prenotazione ai recapiti: [email protected] tel.05722627