Due giorni in Padule Ancora tante iniziative

Ancora iniziative che valorizzano e promuovono il patrimonio naturalistico del territorio. Il Circolo VII Martiri e l’associazione il Padule organizzano due giornate per vivere il Padule di Fucecchio nella zona della Casotto del Sordo a Massarella. Venerdì 2 e domenica 4 giugno, a partire dalle 9, escursioni con i barchini. Alle 13 pranzo al Casotto del Sordo. Prenotazione obbligatoria ai numeri 335 6103536 (Stefano), 333 9781201 (Valerio). Intanto è già pronto il calendario per ammirare la Cicogna bianca che è tornata a nidificare in Toscana, grazie all’adozione di misure di protezione degli ambienti naturali ed a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati. Gli appuntamento saranno guidati da un esperto del Centro Rdp Padule di Fucecchio risponderà a tutte le curiosità sulla vita delle cicogne e sarà possibile "spiare" il loro comportamento a distanza. Prossimo appuntamento il 3 giugno.