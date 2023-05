Due giorni di iniziative per un prodotto emblema del territorio

Vino, musica, aperitivi al tramonto sui vigneti, passeggiate tra i filari, wine trekking, incontri d’arte. E tante degustazioni suggestive e uniche oltre a pranzi in cantina con il produttore. Sono le proposte del ricco cartellone di eventi che fanno da filo conduttore in Toscana a Cantine Aperte (27 e 28 maggio) che quest’anno celebra i trent’anni dalla nascita di un modello che ha cambiato il modo di percepire e vivere il vino da un lato e di accogliere e raccontare le cantine dall’altro. Un fil rouge che darà vita a una festa per questo traguardo. Un modo per valorizzare il turismo nei distretti viticoli per un business che vale oltre 2,5 miliardi di euro. Nell’Empolese Valdelsa hanno aderito all’iniziativa l’Agricola Tamburini di Gambassi Terme (27 maggio), l’azienda Davinum di Castelfiorentino (27 e 28 maggio), la fattoria di Piazzano di Empoli (27 e 28maggio), la Fattoria La Leccia di Montespertoli (27 e 28 maggio), la tenuta di Castelfalfi a Montaione (27 e 28 maggio) e la tenuta Sticciano a Certaldo (27 e 28 maggio). I programmi dettagliati di tutte le aziende che partecipano all’evento si trovano on line sul portale www.mtvtoscana.com.