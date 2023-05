Due giorni di iniziative e degustazioni

"Capraia e il suo Castello diVino". Due giorni di iniziative questo fine settimana con l’organizzazione della Pro Loco e il coinvolgimento di associazioni del territorio e aziende vitivinicole. Il tutto tra racconti della Capraia medioevale, degustazioni, apericena e musica. Sabato è in programma la ’Passeggiata nella storia verso il Castello diVino’ a cura di Toscana Hiking Experience. La passeggiata, con ritrovo e partenza alle 15,30 di fronte al Museo Remiero in piazza Cesare Battisti, si snoderà attraverso un facile percorso escursionistico di 7 chilometri. Grazie alla mostra fotografica diffusa, recentemente allestita dal Gruppo Fotografico di Limite, e che illustra vari aspetti lavorativi, sociali e artistici del territorio, insieme alle bellezze paesaggistiche e culturali, sarà realizzato un vero e proprio viaggio nella storia. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Riccardo al 371 426 3563.

Sabato, per chi raggiunge il Castello a piedi, è previsto anche un servizio di bus navetta, a cura dei volontari dell’associazione Santa Grania, attivo dalle 20 alle 22. La domenica, dalle 14.30 alle 20, sarà completamente dedicata ai bambini e ragazzi con la caccia al tesoro ’La gallina dalle uova d’oro’, gioco a squadre “medievali” che ricorda l’assedio al Castello da parte di Federico II, le premiazioni, che si svolgeranno al termine, sono offerte da ’Paci Giocattoli’. Intrattenimento con canti popolari eseguiti dalle prime classi della scuola media Fermi di Capraia e Limite insieme al coro Montegufetti della scuola di musica Amedeo Bassi di Montespertoli. In piazza ci sarà la mostra diffusa di alcune opere de ’La Fornace Pasquinucci’ e stand gastronomico del comitato ’Capraia in Festa’.