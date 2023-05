Due giorni a Serravalle "Venite a conoscerci"

Dopo il primo esperimento post Covid, nel 2021, la seconda edizione è una certezza. L’anno scorso non è stato possibile trovare il tempo di organizzarsi perché la stagione antincendio è iniziata presto. Troppi interventi, troppe risorse impegnate. Ma quest’anno torna l’open day della Vab di Capraia e Limite, in un format ancora più esteso e completo. L’appuntamento - patrocinato dal Comune di Empoli - è il 13 e il 14 maggio al parco di Serravalle. Un week-end all’insegna dell’ambiente e del divertimento nato con l’idea di far conoscere e promuovere la Vigilanza Antincendi Boschivi e Protezione Civile. Due giorni di dimostrazioni, con l’esposizione degli automezzi operativi e dell’unità cinofila da soccorso della Vab. Dalle simulazioni ai giochi per i più piccoli, non mancheranno merende, grigliate e musica.

A partire dalle 11, tra le tante attività alle quali sarà possibile partecipare, spazio anche agli stand gastronomici e al suggestivo volo degli aquiloni. Nella serata di sabato, infine, musica dal vivo e dj set anni ‘80, ‘90 e 2000. "Organizziamo questa giornata a porte aperte - racconta Simone Cutrupi responsabile della sezione Vab di Limite - con l’obiettivo di farci conoscere. E’ un modo per essere presenti sul territorio, promuovere le nostre attività e cercare nuovi volontari, soprattutto in vista della stagione estiva. Stuzzicare in loro la curiosità, approfondire insieme l’argomento relativo all’anticendio boschivo". Ad oggi la sezione limitese conta circa 80 iscritti volontari. L’invito a partecipare alla due giorni è stato esteso alle sezioni di tutta la Toscana, ma l’emergenza in Emilia Romagna ha richiamato uomini e mezzi, molto del personale sarà impegnato. Tra associazioni del territorio, comunque, non mancherà la sinergia. Soprattutto con Astro Onlus che proprio agli spazi della Vab si appoggerà per partire con le "Vie in Rosa" domenica 14 alle 9. I volontari prepareranno la colazione di accoglienza agli iscritti alla passeggiata solidale a tappe, che attraverserà diversi comuni dell’Empolese Valdelsa. Per prenotare un tavolo per il pranzo o per la cena di sabato aiutando così a sostenere le attività della Vab, si può chiamare il 347 524 6171.

Ylenia Cecchetti