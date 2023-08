Due furgoni a fuoco nella notte, danneggiate altre cinque auto

Montelupo Fiorentino (Firenze), 17 agosto 2023 – Due furgoni sono andati a fuoco nella notte a Montelupo Fiorentino, in via dei Pozzi. I vigili del fuoco intervenuti con 2 automezzi e 7 unità hanno effettuato lo spegnimento dei due furgoni Van avvolti dalle fiamme. Risultano danneggiati i cristalli di 5 autovetture parcheggiate nello stesso parcheggio. Non risultano persone coinvolte nell’evento.