Due disegni originali del Genio in mostra al Museo Leonardiano

Due disegni originali di Leonardo da Vinci, in prestito da altrettante istituzioni milanesi, saranno protagonisti della mostra “Il disegno anatomico di Leonardo da Vinci al tempo del Salvator Mundi”, in programma dal 24 giugno al 23 settembre al Museo Leonardiano, a cura del professore Pietro Marani, uno dei maggiori studiosi del Genio, con la collaborazione della dottoressa Roberta Barsanti del Museo Leonardiano e del professore Marco Gaiani dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Il primo dei disegni in questione è “Miologia di arti inferiori, tre gambe”, databile tra il 1506 e il 1508, mentre l’altro è “Studio di una figuretta e di mezzo busto maschili e studio di gambe pure maschili”, risalente tra il 1510 e il 1513. I disegni saranno esposti e presentati anche in forma digitale attraverso tavoli touch, grazie all’acquisizione fatta dal professor Marco Gaiani grazie al software Isle.

Attraverso l’analisi dettagliata dei disegni, la mostra intenderà approfondire il modus operandi che vigeva all’interno dell’atelier di Leonardo intorno al 1506-1513. In particolare vuole focalizzare l’attenzione sull’uso che allievi e collaboratori facevano dei disegni e delle ideazioni del loro maestro. Per questo le opere saranno messe in dialogo con il dipinto raffigurante il “Salvator Mundi”, che sarà richiamato in mostra dall’incisione che ne trasse Wenceslaus Hollar e di proprietà della Biblioteca Leonardiana del Comune di Vinci. La mostra sarà corredata da un catalogo in lingua italiana e in lingua inglese.