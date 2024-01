Due arresti e segnalazioni per droga

Due arresti e una duplice segnalazione alla prefettura di Firenze per assunzione di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio complessivo relativo ai controlli effettuati durante le scorse festività dai carabinieri nella zona dell’Empolese Valdelsa, nell’ottica dell’attività di presidio del territorio e del contrasto ai fenomeni di microcriminalità. Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Empoli hanno tratto in arresto un giovane di ventisei anni in quanto gravato da ordine di carcerazione. L’uomo doveva scontare una condanna a due anni e venti giorni a seguito di reati commessi ormai cinque anni fa in un’altra regione italiana.

In manette è successivamente finito anche un uomo di sessantasei anni: era nel dettaglio stato condannato a tre anni e tredici giorni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, per un reato commesso a Castelfiorentino nel corso del 2022. Passando proprio a Castelfiorentino, anche i militari dell’Arma della stazione locale erano impegnati nelle scorse ore in una serie di controlli. E gli esponenti delle forze dell’ordine hanno segnalato al prefetto di Firenze due ragazzi di vent’anni quali assuntori di sostanze stupefacenti. A seguito di un controllo di rito, i giovani in questione sono infatti stati trovati in possesso di 3 grammi di hashish e 3,5 di marijuana. E ad uno dei due, che si trovava alla guida di un veicolo a motore, è stata infine ritirata anche la patente per un mese.