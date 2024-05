Droga nella camera del figlio, chiama i carabinieri

MONTESPERTOLI

Una sorpresa amara. Trova la droga nella camera del figlio e non ha dubbi, chiama i carabinieri. E’ quanto successo l’altro giorno a Montespertoli, dove un padre ha fatto una scoperta che nessun padre vorrebbe fare. In camera del ragazzo, diciottenne, il genitore ha trovato un panetto di hashish. Cosa fare in questi casi? Il papà non ci ha pensato due volte, ha alzato il telefono e ha chiamato i carabinieri. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Scandicci, sono arrivati in casa e hanno eseguito un’accurata perquisizione. Nella stanza del ragazzo c’erano 96 grammi di hashish, un coltello a serramanico, un bilancino elettronico di precisione, materiale atto al confezionamento e la somma di euro 250 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Il giovane, al momento delle operazioni di polizia giudiziaria non era presente, è stato denunciato a piede libero per detenzione illecita di stupefacenti.

È stata sicuramente un’azione coraggiosa quella del padre del diciottenne, che sicuramente deve averlo fatto con la speranza che la lezione seppur dura, serva al ragazzo a rimettersi in carreggiata. Ma il sequestro di hashish a Montespertoli non è stata l’unica attività nella zona dei militari. Nel confinante comune di San Casciano infatti hanno fermato un 32 enne, che stava viaggiando in macchina. Il giovane all’atto del controllo si è mostrato molto nervoso; sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di marijuana. I carabinieri, allora hanno proceduto a eseguire una perquisizione presso il suo domicilio, rinvenendo e sequestrando ulteriori 31 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish, 2,9 grammi di crack, un bilancino elettronico di precisione, materiale atto al confezionamento e la somma di 170 euro. In questo caso il 32enne è stato arrestato per l’ipotesi del reato detenzione illecita di stupefacenti, ma pesa tantissimo la presenza del crack, droga devastante dal punto di vista neurologico, difficilmente sequestrata nelle nostre zone.