"Dramma dei pendolari, treni vecchi e disagi"

Il dramma dei pendolari e le criticità del trasporto su strada ferrata nell’Empolese Valdelsa. "Non sono più sostenibili", dice Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia Unione Comuni Empolese Valdelsa. Sono infatti all’ordine del giorno i disagi sulla tratta Firenze-Siena a causa di treni perennemente in ritardo quand’anche addirittura soppressi. A ciò – prosegue Romano – è da aggiungersi lo stato di quasi abbandono in cui versano le singole stazioni ferroviarie che di conseguenza diventano zone sostanzialmente impraticabili".

"Una richiesta risalente a ben quattro mesi fa – aggiunge Samuele Spini coordinatore comunale azzurro a Empoli, – volta a conseguire l’obiettivo di far fermare le frecce, l’intercity e l’intercity notte a Empoli, non ha ricevuto alcuna risposta. Stessa sorte la richiesta di rafforzamento del posto Polfer di Empoli, con un’implementazione delle telecamere a scopo di deterrenza nelle stazioni".

"E’ evidente – insiste Diego Crocetti coordinatore Forza Italia Capraia e Limite – che ci troviamo davanti ad una chiara trascuratezza se non addirittura davanti ad una vera e propria volontà punitiva nei confronti dell’Empolese-Valdelsa. Altrimenti non si spiegherebbe come su una linea con innumerevoli disservizi, si preferisca far circolare invece che i mezzi moderni, treni disel-termici con oltre quarant’anni di servizio". "Si registrano – prosegue Crocetti, – anche il transito di treni Minuetto fatti circolare con un solo fanale su tre funzionante. Per tacere di diversi treni in orario scolastico che arrestano la corsa in mezzo alla campagna per guasti non meglio precisati, con pendolari costretti a salire su altri treni, per giungere a Firenze; mentre fermi in stazione ad Empoli ci sono i nuovissimi treni pop". "In questa babele di disservizi – conclude Romano – ci tocca invece registrare l’intervento del Presidente della Regione Toscana che parla del raddoppio dei binari sulla tratta Empoli- Granaiolo come si trattasse dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina. Una goccia nell’oceano".