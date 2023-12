Dormitori abusivi. I sequestri sono in calo

EMPOLESE VALDELSA

Al primo posto nella classifica delle irregolarità riscontrate nelle aziende dai tecnici dell’Asl Toscana centro ci sono gli impianti elettrici. Dall’inizio del Piano lavoro sicuro ad oggi sono state riscontrate violazioni di questo tipo in 231 imprese dell’Empolese Valdelsa. A seguire c’è il problema dei dormitori abusivi, individuati in 193 aziende ispezionate. E’ quasi un ex aequo per quanto riguarda le carenze igieniche generali, rilevate in 93 imprese, e le attrezzature di lavoro non conformi registrate in 92 attività del territorio dell’ex Asl 11. Il progetto lanciato dalla Regione nel 2014 nel corso degli anni ha ottenuto importanti risultati. Basti pensare che se nella prima fase dell’attività c’erano stati più di cinque sequestri. Ad oggi il dato si è azzerato. Stesso discorso vale per i dormitori abusivi, dove il numero è calato di un terzo. Questo trend in diminuzione lo si riscontra anche per le altre tipologie di violazioni (impianti elettrici irregolari, carenze igieniche). Questo ha dunque portato ad un progressivo calo del numero di prescrizioni.

"La rarità degli attuali sequestri – spiega Renzo Berti, direttore del dipartimento Prevenzione Asl Toscana Centro e coordinatore del Piano regionale Lavoro sicuro – è indicativa di una forte riduzione della casistica più critica. Il dato relativo ai dormitori abusivi va valutato anche sotto il profilo qualitativo. Vale a dire che oggi è assai più raro il ritrovamento dei ’classici’ dormitori in carton gesso modello loculo mentre ricorrono più spesso modalità non regolari ma meno rischiose come divani".

Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare. "La valutazione – riprende Berti – è che si sia ancora lontani da un’effettiva e diffusa consapevolezza da cui possa derivare un’adeguata assunzione di responsabilità nella gestione del rischio. Occorre pertanto insistere, e la giunta regionale ha recentemente approvato la prosecuzione del piano fino al 31 dicembre 2025". L’impegno è di andare avanti con maggiore determinazione. "Cercheremo di far progredire questa consapevolezza non solo mantenendo una significativa pressione con i controlli, ma anche attraverso azioni di assistenza, formazione, comunicazione ed informazione. La prevenzione più efficace – conclude Berti – non può infatti essere affidata ai controllori, la cui presenza è ovviamente saltuaria, ma deve essere esercitata da chi è quotidianamente all’opera".

Irene Puccioni