Doppio concerto Apre Sam Paglia Domani 99 Posse

La prima tappa del nuovo viaggio di Montespertoli Musica sarà proprio la centrale piazza del Popolo, dove è tutto pronto per accogliere stasera alle ore 21.30 Sam Paglia Trio. Samuele Pagliarini è compositore, paroliere, organista hammond, cantante, pianista, tastierista, disegnatore e scrittore. Nel 1996 ha fondato il Sam Paglia Trio, il perfetto ingrediente iniziale per guardare oltre attraverso un’impronta sonora oltre la storia, i generi e gli stili. Questo Trio ha realizzato il primo disco italiano concept dedicato al cinema di genere poliziesco in cui convivono le influenze di maestri italiani della composizione per il cinema quali Umiliani, Piccioni, Trovajoli e il jazz afroamericano. Ad esibirsi, quindi, saranno Samuele Pagliarini all’organo hammond, Michele Iaia alla batteria e Peppe Conte alla chitarra. Prima del concerto sarà allestita una degustazione a cura di Enoteca I’Licchio e dell’azienda agricola Fattoria di Trecento. Questo primo concerto è gratuito, mentre dalle prossime date in calendario ci sarà un biglietto d’ingresso. Per informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo [email protected], oppure spedire un sms o un messagigo whatsapp al numero 371 1152940.

Ma non sono finiti qui gli appuntamenti musicali a Montespertoli. Domani sera, infatti, sarà la volta del primo concerto di “RockUnMonte“, il festival di musica indipendente organizzato dai ragazzi e ragazze dell’associazione Vitamine M. L’appuntamento di omani sera è una delle tappe del tour estivo della band 99 Posse, per altro unica tappa nella provincia di Firenze. Una serata all’insegna del rap ribelle e coinvolgente. Nata nel 1991 e riunitasi nel 2009, dopo essersi sciolta nel 2001, il gruppo è attualmente formato da ‘O Zulù (Luca Persico, voce), Marco Messina (campionatore e Dub Master), JRM (Massimo Jovine, basso), Sacha Ricci (tastiere) e Simona “Boo” Coppola (seconda voce). Anche in questo caso l’ingresso è gratuito con il palco principale sistemato in Piazza Machiavelli, mentre area food, laboratori, mercatini artigianali e altri spettacoli sono siti in piazza del Popolo.