Doppio binario Mozione in consiglio

Il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo torna ad animare il dibattito politico. Il gruppo “Buongiorno Empoli”, insieme a tutti gli altri gruppi di opposizione, ha presentato una mozione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. "Le richieste che portiamo in aula e che facciamo alla giunta – spiegano i consiglieri promotori – sono semplici: l’apertura di un tavolo di confronto tra Regione, Ferrovie e la nostra amministrazione per valutare le criticità espresse dal comitato cittadino; e chiedere a Ferrovie la presentazione di un progetto alternativo di raddoppio. Il nostro gruppo non è contro il raddoppio ferroviario, ma questo progetto lascia noi, così come moltissime persone e famiglie, con forti dubbi".