"Doppio binario Compensare i disagi"

EMPOLI

Compensare i disagi derivanti dai lavori per il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo con delle opere a beneficio delle frazioni e valutare un percorso alternativo. E’ la richiesta che arriva dal consiglio regionale e in particolare dal gruppo di Fd’I. "Realizzazione di aree verdi, sistemazione degli argini e dei rii tombati, costruzione di viabilità alternativa, opere di collegamento e ponti con l’altra sponda del fiume Elsa. Compensazioni in favore delle 155 famiglie residenti sul territorio di Empoli e Castelfiorentino". Le richieste sono contenute all’interno di una mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Torselli e dal consigliere Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti. "Il progetto di potenziamento della linea ferroviaria Empoli-Siena – dicono i due – è strategicamente importante, ma sono state evidenziate alcune criticità relative alla conformazione specifica del territorio anche per la situazione idrogeologica. Secondo lo stesso comitato, la proposta alternativa di spostamento del tracciato ferroviario al di là del fiume Elsa potrebbe essere la soluzione migliore, anche economicamente più conveniente perché il percorso alternativo sarebbe quasi totalmente su terreno pubblico ed eviterebbe costi e tempi dilatati per gli espropri". La stessa cosa farà il gruppo consiliare empolese. "Anche noi – dice il capogruppo Andrea Poggianti – presenteremo un atto di indirizzo. Bisogna sottoporre tutta l’opera Empoli-Granaiolo alla Valutazione di impatto ambientale, cosa che ad oggi non è stato fatto".