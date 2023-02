Doposcuola Si cercano professionisti

Pomerigginsieme, il doposcuola organizzato dalla Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino è in cerca di personale specializzato. Tra le figure professionali di cui il centro ha bisogno ci sono psicologhe esperte in disturbi dell’apprendimento, tutor dell’apprendimento e personale per ripetizioni di matematica, economica e informatica. Le figure saranno integrate nel centro polivalente rivolto a famiglie, bambini e ragazzi ed incentrato principalmente su tutti gli aspetti dell’apprendimento scolastico con le varie sfumature che s’incontrano come i bisogni educativi speciali e le varie forme di iperattività. Pomerigginsieme ha un’equipe di diagnosi accreditato dalla Regione e accoglie fino a 200 bambini e ragazzi ogni anno. Chiunque fosse interessato a dare il proprio contributo può inviare il proprio curriculum a [email protected]