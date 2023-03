Dopolavoro, nuovo vertice "Il mio impegno non finirà"

Trentatré anni di onorato servizio. A 91 anni il presidente del Dopolavoro ferroviario di Empoli, Franco Giannini, va ’in pensione’. Un lungo percorso che ha portato l’associazione a raggiungere grandi risultati. "Gran parte del mio lavoro era volto a portare il Dopolavoro a essere sempre più inserito nel sociale – spiega Giannini – mi sono impegnato in questo senso, riuscendo ad avvicinare sempre più persone e soprattutto anziani alle attività che venivano svolte ed organizzate dalla nostra sede". Un lavoro riconosciuto e ricompensato che ha portato i soci a crescere esponenzialmente da 25 a più di 1.000.

"Dalle carte, al biliardo, alla bocciofila fino all’organizzazione di gite e attività sportive come il calcio e il ciclismo – dice l’ex presidente Giannini - Siamo anche riusciti ad aprire la mensa del Dopolavoro ferroviario ad un pubblico più ampio, che non fosse composto esclusivamente dai soci, accogliendo coloro che desiderassero venire a consumare un pasto caldo da noi, con la gentilezza e professionalità che contraddistingue i gestori". "Ma tra le attività sociali che mi rendono più fiero – ha aggiunto Franco Giannini – vi è sicuramente l’adozione da parte dell’associazione di un bambino dello Sri Lanka, un giovane che accompagniamo e sosteniamo in tutto il suo percorso di vita".

Il presidente uscente è davvero molto affezionato al Dopolavoro e anche se ormai è del tutto ’in pensione’, non riesce a non prendere parte alle tante attività che vi si svolgono. "Continuerò a far parte del consiglio dell’associazione – spiega Giannini – Ogni mattina continuerò a venire al Dopolavoro ferroviario e a dare una mano alla realizzazione delle attività e delle iniziative. Ho dedicato tutta la mia vita a questa associazione, prima come dipendente delle Ferrovie, poi ricoprendo il ruolo di dirigente. Lascio la carica con grande soddisfazione".

E sarà proprio Giannini con la sua trentennale esperienza a guidare il Dopolavoro in questo passaggio decisivo e a indicare la strada da percorrere. "Mi auguro che il nuovo presidente e il consiglio portino avanti la linea percorsa fino ad oggi – conclude Franco Giannini – lavorando e investendo sempre di più nel sociale. Ringrazio tutti i soci che mi hanno sostenuto in questi anni".

Costanza Ciappi