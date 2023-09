Dopo quattro anni torna ’Parcoliberatutti’ a Certaldo

Dopo lo stop degli ultimi anni, ’Parcoliberatutti’ torna sabato dalle 16 nell’area verde di via Agnoletti. Ci saranno infatti i giochi di tutti i tempi, con balocchi in legno per ogni età, a cura di Spi, Auser Filo d’Argento e Auser Verde. Spazio anche per chi ama leggere con Crescere leggendo, letture per piccoli da 0 a 6 anni a cura del gruppo di volontarie Nati per Leggere, e le Letture in Kamishibai – Storie in valigia, per bambine da 4 a 8 anni promosse dalla biblioteca comunale. E poi Sensinscatola, in cui ogni partecipante dovrà indovinare cosa si nasconde all’interno delle scatole sensoriali, #Ritmiamo per sbizzarrirsi danzando, e Uno per tutti, tutti per uno, organizzati rispettivamente dall’associazione Genitori e Amici dell’istituto comprensivo di Certaldo, da Kineses Danza e Movimento e dal Centro Specialistico Pediatrico L’Isola di Bau. Ci saranno anche iniziative per comprendere le attività delle associazioni del territorio. Una raffica di attività, insomma. Infine la festa del Parcoliberatutti sarà anche l’occasione per avere una anteprima del progetto ’Viceversa’, aperto a tutti i cittadini per capire che cosa sia una comunità educante e come farne parte in maniera consapevole e costruttiva. "Il percorso che ha portato alla realizzazione del Parcoliberatutti è un bellissimo esercizio di democrazia partecipata – dichiara il sindaco Giacomo Cucini – e si conferma ancora oggi una splendida occasione per mettere insieme tante forze positive del territorio".